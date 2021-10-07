Где можно почитать о каком нибудь томате ?

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Re: Где можно почитать о каком нибудь томате ?

Новое сообщение asmis » 07 окт 2021, 23:24

Здравствуйте. Таких статей очень много конечно, но минус очень большой в том что , большая часть сказанного там не правда. Люди просто пишут что попало и тем самым обманывают других людей.


asmis
 
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Зарегистрирован: 07 окт 2021, 23:21
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