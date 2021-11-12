georgen » 12 ноя 2021, 15:45

Груша Виктория - озимое выращивание. Сорт медленнорастущий (плодоносить через 5-6 лет после посадки), урожайный. Достоинства сорта: устойчивость к болезням; высокая морозостойкость. Описание дерева. Сорт груши Виктория относится к комбинированному типу плодоношения. Судя по описанию, растение сильнорослое. Крона вырастает в форме овала, имеет среднюю густоту.

Груша Рогнеда относится к средним сортам. Высота взрослого дерева не превышает 5 м. Широкая пирамидальная крона компактная, образована слегка изогнутыми коричневыми побегами. Уплотнение кроны происходит из-за медленного роста ветвей и небольшого образования побегов.

Виноград Страшенский - надежный высокоурожайный сорт молдавской селекции. Страшенский - столовый виноград со средне-ранним сроком созревания. Ягоды очень крупные, средней плотности и весят в среднем 0,6–1,5 кг, но при хорошем уходе они могут вырасти еще больше. Ягоды округлые, темно-пурпурные, почти черные, с густым восковым налетом, очень крупные, массой 6–12 г, на вкус гармоничные.

Груша десертная россошанская - деревья среднерослые или сильнорослые, имеют редкую (из-за плохой способности образовывать побеги) крону с широкой пирамидкой. Кора на стволе темно-серая, скелетные ветви серо-коричневые.

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