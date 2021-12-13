Ответы по уходу за комнатной азалией!

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Ответы по уходу за комнатной азалией!

Новое сообщение tashaniko » 13 дек 2021, 21:26

Удивительно привлекательный внешний вид азалии полностью соответствует ее сложному и довольно неуживчивому характеру. :%) Эта домашняя красавица потребует к себе должного внимания и особых условий в уходе. Заходите, поинтересуйтесь:

https://floraved.net/komnatnye-rasteniya/dekorativnotsvetuschie/azaliya.html

Несомненно, при выращивании азалии могут возникнуть определенные трудности, которые преимущественно связаны с неправильными условиями содержания. :ugeek:

Азалия – довольно прихотливое и привередливое растение. Тем не менее, его изысканность и красота стоят потраченных усилий и времени на организацию правильного содержания. Уделите немного внимания азалии и вы наверняка будете вознаграждены яркими, сочными цветами, которые окутают куст нежной дымкой. :good:



Всем добра!
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tashaniko
 
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