https://floraved.net/komnatnye-rasteniya/dekorativnotsvetuschie/azaliya.html
Несомненно, при выращивании азалии могут возникнуть определенные трудности, которые преимущественно связаны с неправильными условиями содержания.
Азалия – довольно прихотливое и привередливое растение. Тем не менее, его изысканность и красота стоят потраченных усилий и времени на организацию правильного содержания. Уделите немного внимания азалии и вы наверняка будете вознаграждены яркими, сочными цветами, которые окутают куст нежной дымкой.