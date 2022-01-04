Зимние прикормки

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Зимние прикормки

Новое сообщение voytyuk8989 » 04 янв 2022, 20:49

Привет ребят! Знаю что здесь по любому есть рыбаки и поэтому спрашиваю вашего совета. Кто знает где можно купить зимнюю прикормку что по ссылке (желательно с адресом магазина)? Я всегда приобретала её в одном магазинчике, но он закрылся. Теперь ищу где их можно выгодно купить.


voytyuk8989
 
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Зарегистрирован: 14 июн 2021, 14:34
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