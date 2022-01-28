bayan975ershov1998 » 28 янв 2022, 16:11

7. Груша и виноград - популярные саженцы на даче

Груша и виноград одни из самых популярных саженцев, которые отечественные садоводы предпочитают выращивать на своих дачных участках. Трудно представить, что еще несколько лет назад эти саженцы считались чем-то диковинным и встретить их можно было только у очень прогрессивных владельцев дач. Сегодня груша и виноград встречаются намного чаще, благодаря опыту выращивания таких культур теперь можно наслаждаться вкусными плодами со своего участка.

Груша представляет собой декоративный и плодовый кустарник. Первоначально насчитывалось не более чем 60 различных сортов этого дерева. Однако, благодаря работе селекционеров сегодня для нас доступно более тысячи сортов этого дерева. Наиболее известные и популярные сорта:

 Груша Чижовская;

 Груша Лада;

 Груша Просто Мария;

 Груша Конференция(https://edaizm.ru/frukty/grushi/sorta-g ... ferentsiya );

 Груша Берре Боск.

Вот далеко неполный список популярных сортов груш на территории России. Каждый из этих сортов имеет свои вкусовые особенности, тонкости выращивания и ухаживания за деревом. Прежде чем приступить к выращиванию груши необходимо внимательно изучить все тонкости и нюансы этого процесса. На сайте “Едаизм” собраны все актуальные материалы по данной теме. Здесь можно найти подробную информацию про сорта груш, особенности их выращивания.

Второй герой нашей статьи - виноград. Эта садовая культура стойко переносит экстремальный климат и прочие неблагоприятные воздействия окружающей среды. Основные задачи, которые нужно решить - определиться с сортом винограда и местом выращивания. В принципе, лоза даст ростки в любом месте, где есть хотя бы малейшее воздействие солнечного света. А если приложить минимум усилий, то даст и плоды. Но все же, если говорить о действительно хорошем урожае, то место и сорт винограда являются ключевыми вопросами.

Как уже было написано выше, место нужно выбирать солнечное и с минимальным воздействием ветра. Если говорить о сортах растения, то тут важно учитывать морозостойкость винограда. Этот критерий особенно важен для средней полосы России. Чаще всего отдают предпочтения таким сортам, как виноград Виктор, виноград Анюта, виноград Надежда Азос. На сайте Edaizm.ru представлен большой обзор сортов винограда. Также тут можно найти детальную информацию о посадке и уходе за саженцами. Сайт имеет много полезной информации, которая будет актуальна как начинающему садоводу, так и уже опытному дачнику.