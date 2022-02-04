Посоветуйте цветы для девушки!

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Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение Jeri » 04 фев 2022, 18:34

Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?


Jeri
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2021, 16:56
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