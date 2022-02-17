снасти
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снасти
Ну так рыболовные товары можно просто гуглить было, и нашлись бы. Ну а в целом в интернете масса информации полезной где лучше покупать такие снасти, вот тут например такая инфа есть https://mirkleva.com.ua/primanki.
- Natashavytrum
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Re: снасти
Добрый вечер, хорошие снасти для зимней рыбалки действительно непросто найти. Но я знаю отличный магазин в Украине с колоссальным ассортиментом и приятными ценами. Вот тут лично мне удалось купить кивки для зимней рыбалки https://www.flagman.kiev.ua/ru/kivki/c168818/
- Skymall
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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