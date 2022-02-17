снасти

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снасти

Новое сообщение Natashavytrum » 17 фев 2022, 10:23

Ну так рыболовные товары можно просто гуглить было, и нашлись бы. Ну а в целом в интернете масса информации полезной где лучше покупать такие снасти, вот тут например такая инфа есть https://mirkleva.com.ua/primanki.


Natashavytrum
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Re: снасти

Новое сообщение Skymall » 08 дек 2023, 21:18

Добрый вечер, хорошие снасти для зимней рыбалки действительно непросто найти. Но я знаю отличный магазин в Украине с колоссальным ассортиментом и приятными ценами. Вот тут лично мне удалось купить кивки для зимней рыбалки https://www.flagman.kiev.ua/ru/kivki/c168818/
Skymall
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Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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