Биологические препараты и вакцины для животных

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Биологические препараты и вакцины для животных

Новое сообщение Григорий Савченко » 31 май 2022, 02:15

Ребят, нужно срочно купить оптом биологические препараты для животных. Препаратов множество, с кем можно связаться по данному вопросу?


Григорий Савченко
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Re: Биологические препараты и вакцины для животных

Новое сообщение Stateoftrance » 31 май 2022, 14:11

Если прям много, то выгодней будет закупить оптом думаю, свяжитесь с поставщиками напрямую что ли, чтобы сэкономить
Stateoftrance
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Re: Биологические препараты и вакцины для животных

Новое сообщение Константин Васильевич » 31 май 2022, 19:49

Попробуйте в интернете для начала поискать и по отзывам сориентироваться. Но вот мой брат кстати постоянно такие биологические препараты для животных заказывает здесь: https://xn--b1aghuag4a.xn--p1ai всегда все есть в наличии + цены демократичные, поэтому крайне вам советую.
Константин Васильевич
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