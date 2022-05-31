Биологические препараты и вакцины для животных
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Биологические препараты и вакцины для животных
Ребят, нужно срочно купить оптом биологические препараты для животных. Препаратов множество, с кем можно связаться по данному вопросу?
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Биологические препараты и вакцины для животных
Если прям много, то выгодней будет закупить оптом думаю, свяжитесь с поставщиками напрямую что ли, чтобы сэкономить
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Биологические препараты и вакцины для животных
Попробуйте в интернете для начала поискать и по отзывам сориентироваться. Но вот мой брат кстати постоянно такие биологические препараты для животных заказывает здесь: https://xn--b1aghuag4a.xn--p1ai всегда все есть в наличии + цены демократичные, поэтому крайне вам советую.
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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