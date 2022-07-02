Что почитать о томатах?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Что почитать о томатах?

Новое сообщение artem222 » 02 июл 2022, 12:22

Вечер добрый. Я ищу что можно полезного почитать о томатах. Кто то знает хороший ресурс?


artem222
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
Вернуться к началу

Re: Что почитать о томатах?

Новое сообщение Виталик » 02 июл 2022, 18:48

Думаю вам быстрее и проще будет просто поискать в поисковике. просто забейте нужный запрос, и вам выдаст кучу ресурсов с тематическими сайтами по томатам и. тому подобным тематикам.
Виталик
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
Вернуться к началу

Re: Что почитать о томатах?

Новое сообщение astarovskiy11 » 03 июл 2022, 11:40

Могу подкинуть вам этот сайт https://emtomat.ru/kak_uhajivat/narodnye-sredstva/ Там есть много полезных и интересных статей по томатам. Сам оттуда когда то брал информацию, когда пытался начать сам выращивать помидоры на своем огороде на даче. Там все написано простым языком, поэтому вам наверняка подойдет.
astarovskiy11
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Флора и фауна

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group