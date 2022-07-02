Что почитать о томатах?
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Что почитать о томатах?
Вечер добрый. Я ищу что можно полезного почитать о томатах. Кто то знает хороший ресурс?
- artem222
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Что почитать о томатах?
Думаю вам быстрее и проще будет просто поискать в поисковике. просто забейте нужный запрос, и вам выдаст кучу ресурсов с тематическими сайтами по томатам и. тому подобным тематикам.
- Виталик
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Что почитать о томатах?
Могу подкинуть вам этот сайт https://emtomat.ru/kak_uhajivat/narodnye-sredstva/ Там есть много полезных и интересных статей по томатам. Сам оттуда когда то брал информацию, когда пытался начать сам выращивать помидоры на своем огороде на даче. Там все написано простым языком, поэтому вам наверняка подойдет.
- astarovskiy11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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