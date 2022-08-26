Кто покупал теплицу из поликарбоната?

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Кто покупал теплицу из поликарбоната?

Новое сообщение Lowe » 26 авг 2022, 12:42

Ребята кто покупал теплицу из поликарбоната в этом году? можете посоветовать магазин? или поставщика


Lowe
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Re: Кто покупал теплицу из поликарбоната?

Новое сообщение max777 » 26 авг 2022, 21:27

Ну конечно теплицы из поликарбоната одни из лучших на мой взгляд, говорю исходя из собственного опыта, так как не первый год занимаюсь парниками, я купил в прошлом месяце у данного производителя, у него хорошая цена, посмотрите на сайте.
max777
Читатель
 
Сообщения: 6
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