Кто покупал теплицу из поликарбоната?
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Кто покупал теплицу из поликарбоната?
Ребята кто покупал теплицу из поликарбоната в этом году? можете посоветовать магазин? или поставщика
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Кто покупал теплицу из поликарбоната?
Ну конечно теплицы из поликарбоната одни из лучших на мой взгляд, говорю исходя из собственного опыта, так как не первый год занимаюсь парниками, я купил в прошлом месяце у данного производителя, у него хорошая цена, посмотрите на сайте.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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