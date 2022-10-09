Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!
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Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!
Посоветуйте, пожалуйста, где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек! Заранее спасибо за отзыв!
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!
О содержании абиссинских кошек сможете прочитать вот в этой статье, вот ссылка https://lovecats.ru/plyusy-i-minusy-sod ... shki-doma/! Рекомендую этот ресурс, так как сама почерпнула очень много полезной информации здесь! Посоветовала мне моя подруга ветеринар, так как статьи этого сайта очень квалифицированные и написаны специалистами! Здесь же сможете найти и много другой полезной информации!
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!
Говорят эта порода очень злая, у соседа была он с покусанными руками ходил и даже заражение какое-то было
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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