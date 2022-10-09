Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!

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Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!

Новое сообщение natad820 » 09 окт 2022, 22:02

Посоветуйте, пожалуйста, где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек! Заранее спасибо за отзыв!


natad820
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Re: Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!

Новое сообщение MilaTim25 » 10 окт 2022, 11:30

О содержании абиссинских кошек сможете прочитать вот в этой статье, вот ссылка https://lovecats.ru/plyusy-i-minusy-sod ... shki-doma/! Рекомендую этот ресурс, так как сама почерпнула очень много полезной информации здесь! Посоветовала мне моя подруга ветеринар, так как статьи этого сайта очень квалифицированные и написаны специалистами! Здесь же сможете найти и много другой полезной информации!
MilaTim25
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Re: Где можно прочитать достоверную информацию о содержании абиссинских кошек!

Новое сообщение glebushka » 28 дек 2022, 10:59

Говорят эта порода очень злая, у соседа была он с покусанными руками ходил и даже заражение какое-то было
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glebushka
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