Как выращивать экзотику на даче?

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Как выращивать экзотику на даче?

Новое сообщение natad820 » 15 окт 2022, 00:40

Всем привет! Опытные дачники и не только, что из экзотики вы выращиваете на своих дачных участках? Абрикос выдавал метров 5, и всего 5 абрикосов было в этом году. Арбузы размером с детский мяч. Как их выращивать? Чем подкармливать? Или что с ними делать?


natad820
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