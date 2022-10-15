natad820 » 15 окт 2022, 00:40

Всем привет! Опытные дачники и не только, что из экзотики вы выращиваете на своих дачных участках? Абрикос выдавал метров 5, и всего 5 абрикосов было в этом году. Арбузы размером с детский мяч. Как их выращивать? Чем подкармливать? Или что с ними делать?