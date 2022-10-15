Кто пишет про минеральные удобрения?
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Кто пишет про минеральные удобрения?
Привет друзья. Мне интересно узнать про минеральные удобрения для помидор. Что можно почитать на эту тему?
- nikol
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Кто пишет про минеральные удобрения?
Есть один тематический сайт https://emtomat.ru/kak_uhajivat/mineralnye-udobreniya-dlya-tomatov/ Там можете найти информацию про минеральные удобрения. Плюс еще советую по нему хорошенько полазить и почитать другие материалы на нем. Найдете кучу советов про то, как самостоятельно вырастить помидоры на своей грядке.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Кто пишет про минеральные удобрения?
В случае, когда необходима органическая почва для посадки рассады овощных культур, цветов и других растений, можно обратить свое внимание на торф.Кому интересно вот здесь https://klioma.com.ua/torfosmesy/substratu/ можно почитать про торф и торфяной субстрат купить.
- Natashavytrum
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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