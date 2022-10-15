Кто пишет про минеральные удобрения?

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Кто пишет про минеральные удобрения?

Новое сообщение nikol » 15 окт 2022, 09:57

Привет друзья. Мне интересно узнать про минеральные удобрения для помидор. Что можно почитать на эту тему?


nikol
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Re: Кто пишет про минеральные удобрения?

Новое сообщение Виталик » 15 окт 2022, 15:24

Есть один тематический сайт https://emtomat.ru/kak_uhajivat/mineralnye-udobreniya-dlya-tomatov/ Там можете найти информацию про минеральные удобрения. Плюс еще советую по нему хорошенько полазить и почитать другие материалы на нем. Найдете кучу советов про то, как самостоятельно вырастить помидоры на своей грядке.
Виталик
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Re: Кто пишет про минеральные удобрения?

Новое сообщение Natashavytrum » 17 июн 2023, 14:25

В случае, когда необходима органическая почва для посадки рассады овощных культур, цветов и других растений, можно обратить свое внимание на торф.Кому интересно вот здесь https://klioma.com.ua/torfosmesy/substratu/ можно почитать про торф и торфяной субстрат купить.
Natashavytrum
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