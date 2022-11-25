сэс москва

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сэс москва

Новое сообщение Белочка с » 25 ноя 2022, 23:57

сэс москва https://combat-dez.ru/ses-moskva-i-mo-ekokontrol/ Дезинсекция направлена на уничтожение синантропных насекомых, таких, как муравьи, тараканы, клопы, блохи и др. Данная процедура осуществляется химическим и физическим способом. Химический метод дезинсекции включает использование инсектицидов – специальных препаратов, предназначенных для уничтожения насекомых. =@


Белочка с
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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