сэс москва
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сэс москва
сэс москва https://combat-dez.ru/ses-moskva-i-mo-ekokontrol/ Дезинсекция направлена на уничтожение синантропных насекомых, таких, как муравьи, тараканы, клопы, блохи и др. Данная процедура осуществляется химическим и физическим способом. Химический метод дезинсекции включает использование инсектицидов – специальных препаратов, предназначенных для уничтожения насекомых.
- Белочка с
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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