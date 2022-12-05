Где можно узнать о томатах Загадка природы?

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Где можно узнать о томатах Загадка природы?

Новое сообщение natad820 » 05 дек 2022, 15:10

Добрый день. Не подскажете где можно больше узнать о томатах Загадка Природы, слышала о них, но не уверена стоит ли сажать?


natad820
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Re: Где можно узнать о томатах Загадка природы?

Новое сообщение MilaTim25 » 05 дек 2022, 22:11

Не слышала раньше о таком сорте томатов и не знаю что вам посоветовать.
MilaTim25
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Re: Где можно узнать о томатах Загадка природы?

Новое сообщение Lenchik » 06 дек 2022, 00:20

Советую детально прочитать о сорте томата Загадка природы на сайте https://remontanta.ru/sorta-tomata/toma ... ka-prirody

Очень тщательно и детально отписывают весь этап роста, ухаживания и готовых сортов, также предоставляют фото всех этих этапов, уверяю вас урожай получится отличным, ведь сама по рекомендациям сайта сажала.

Lenchik
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