Где можно узнать о томатах Загадка природы?
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Где можно узнать о томатах Загадка природы?
Добрый день. Не подскажете где можно больше узнать о томатах Загадка Природы, слышала о них, но не уверена стоит ли сажать?
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где можно узнать о томатах Загадка природы?
Не слышала раньше о таком сорте томатов и не знаю что вам посоветовать.
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где можно узнать о томатах Загадка природы?
Советую детально прочитать о сорте томата Загадка природы на сайте https://remontanta.ru/sorta-tomata/toma ... ka-prirody
Очень тщательно и детально отписывают весь этап роста, ухаживания и готовых сортов, также предоставляют фото всех этих этапов, уверяю вас урожай получится отличным, ведь сама по рекомендациям сайта сажала.
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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