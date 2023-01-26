Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?
Всем привет! Кто из Казани? Посоветуйте хороший цветочный магаз с доставкой! Спасибо
- natad820
- Писатель
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
-
Re: Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?
Я заказываю здесь https://kazan.khesflowers.ru/ У них всегда свежие цветы которые стоят и стоят. Очень красиво все оформлено, и сами букетики и упаковка, флористы конечно молодцы у них. Цены вроде не прям уж самые низкие, но с учетом доставки - выходит вроде выгодно. Заказывала несколько раз, не подводили с заказом.
- MilaTim25
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2