Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?

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Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?

Новое сообщение natad820 » 26 янв 2023, 14:46

Всем привет! Кто из Казани? Посоветуйте хороший цветочный магаз с доставкой! Спасибо


natad820
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Re: Где заказывают цветы с доставкой домой в Казани?

Новое сообщение MilaTim25 » 26 янв 2023, 21:19

Я заказываю здесь https://kazan.khesflowers.ru/ У них всегда свежие цветы которые стоят и стоят. Очень красиво все оформлено, и сами букетики и упаковка, флористы конечно молодцы у них. Цены вроде не прям уж самые низкие, но с учетом доставки - выходит вроде выгодно. Заказывала несколько раз, не подводили с заказом.
MilaTim25
Писатель
 
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