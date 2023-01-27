Где купить вакуумный упаковщик?

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Где купить вакуумный упаковщик?

Новое сообщение IvanovIvan » 27 янв 2023, 02:21

Всем привет. Моя жена каждый год на зиму замораживает разные ягоды и зелень. Чтобы все это дольше сохранялось, попросила меня купить ей вакуумный упаковщик, чтобы из пакета можно было убрать весь воздух. Не подскажете в какой магазин мне обратится?


Последний раз редактировалось IvanovIvan 27 янв 2023, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Где купить ваакумный упаковщик?

Новое сообщение Dennis » 27 янв 2023, 02:24

Привет. Моя супруга так же каждый год замораживает овощи и фрукты. Чтобы убрать из пакетов весь воздух, я прошлым летом купил ей отличный вакуумный упаковщик в одном интернет-магазине. Если интересно, пишите. Подскажу куда можно обратится.
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Re: Где купить вакуумный упаковщик?

Новое сообщение IvanovIvan » 27 янв 2023, 02:26

Я уже себе голову сломал в раздумиях где найти этот вакуумный упаковщик. В какой магазин не попаду, везде какой-то подвох. А вы в каком интернет-магазине покупали? Какие там цены и качество? И какой вы выбрали?
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Re: Где купить вакуумный упаковщик?

Новое сообщение Dennis » 27 янв 2023, 02:32

Советую вам покупать вакуумные упаковщики https://allo.ua/ru/vakuumnye-upakovschiki/ здесь. Этому интернет-магазину можно доверять подобные покупки. Цены всегда доступные, а вся техника высокого качества. Я выбрал упаковщик Gorenje VS120W. Он имеет электронное управление, им можно откачивать воздух как влажных, так и сухих продуктов. На сайте магазина предоставлен большой выбор разных отличных вариантов, которые достойны вашего внимания. Ваша жена будет довольна.

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