IvanovIvan » 27 янв 2023, 02:21

Всем привет. Моя жена каждый год на зиму замораживает разные ягоды и зелень. Чтобы все это дольше сохранялось, попросила меня купить ей вакуумный упаковщик, чтобы из пакета можно было убрать весь воздух. Не подскажете в какой магазин мне обратится?