Быть может есть у вас на примете какие-то варианты?
Где заказываете товары для охоты
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Где заказываете товары для охоты
Где заказываете товары для охоты, я ищу варианты с доставкой по Беларуси.
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Где заказываете товары для охоты
Я заказывал товары для охоты в интернет-магазине "Дальний кордон" kordon.by, и я был приятно удивлен, когда увидел такой широкий выбор товаров. Я нашел все, что мне нужно для охоты, включая новое оружие и оптику, а также аксессуары для оружия и снаряжение. Однако, доставка заняла дольше, чем я ожидал, но товары были в отличном состоянии, и я доволен своей покупкой. Поэтому могу рекомендовать.
- kodena
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Где заказываете товары для охоты
Спасибо, что порекомендовали "Дальний Кордон". Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть их ассортимент и подобрать себе новое снаряжение для охоты.
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Где заказываете товары для охоты
В интернет-магазине «GunsParts» есть все для охотников как новичков, так и со стажем. На сайте удобная навигация, все отсортировано по категориям, удобно искать и смотреть. Заказываю у них довольно часто, доставка через сдэк, даже в Беларусь, цены не высокие. Посмотреть весь ассортимент и оформить заказ можно прямо на сайте https://www.gunsparts.ru/collection/dtk-na-vepr/dtk-vepr-super
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где заказываете товары для охоты
Через интернет сейчас без проблем продаются любые товары, в том числе и для охоты. Мы для тира берем по нормальной стоимости калибр 308 вин и 223 рем, качество безупречное. Можно оружейные патроны заказать и даже купить оружие в военторге https://orkov.net/ru/zbroia/ в том помповое ружье, травматическое, даже нарезные карабины. Может кому также пригодится - советую.
- alinagrinyuk
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 10:07
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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