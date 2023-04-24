Где заказываете товары для охоты

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Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение belkodi » 24 апр 2023, 23:40

Где заказываете товары для охоты, я ищу варианты с доставкой по Беларуси.

Быть может есть у вас на примете какие-то варианты?



belkodi
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Re: Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение kodena » 25 апр 2023, 00:29

Я заказывал товары для охоты в интернет-магазине "Дальний кордон" kordon.by, и я был приятно удивлен, когда увидел такой широкий выбор товаров. Я нашел все, что мне нужно для охоты, включая новое оружие и оптику, а также аксессуары для оружия и снаряжение. Однако, доставка заняла дольше, чем я ожидал, но товары были в отличном состоянии, и я доволен своей покупкой. Поэтому могу рекомендовать.
kodena
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Re: Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение belkodi » 25 апр 2023, 22:55

Спасибо, что порекомендовали "Дальний Кордон". Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть их ассортимент и подобрать себе новое снаряжение для охоты.
belkodi
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Re: Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение natad820 » 10 сен 2023, 00:26

В интернет-магазине «GunsParts» есть все для охотников как новичков, так и со стажем. На сайте удобная навигация, все отсортировано по категориям, удобно искать и смотреть. Заказываю у них довольно часто, доставка через сдэк, даже в Беларусь, цены не высокие. Посмотреть весь ассортимент и оформить заказ можно прямо на сайте https://www.gunsparts.ru/collection/dtk-na-vepr/dtk-vepr-super
natad820
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Re: Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение alinagrinyuk » 28 мар 2024, 11:54

Через интернет сейчас без проблем продаются любые товары, в том числе и для охоты. Мы для тира берем по нормальной стоимости калибр 308 вин и 223 рем, качество безупречное. Можно оружейные патроны заказать и даже купить оружие в военторге https://orkov.net/ru/zbroia/ в том помповое ружье, травматическое, даже нарезные карабины. Может кому также пригодится - советую.
alinagrinyuk
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