Хочу маме заказать цветы на день рождение

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Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение Anton560 » 03 май 2023, 09:24

Хочу маме заказать цветы на день рождение. Но я не знаю где можно будет их купить.


Anton560
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение Владлен » 03 май 2023, 16:36

Вот я одного не понимаю зачем заказывать цветы, если можно просто пойти в магазин и набрать много хороших и красивых цветов. Когда я своей маме покупаю цветы на день рождения, я так всегда и делаю, прихожу в магазин нужный мне и выбираю хорошие пахнущие цветы.
Владлен
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение Ivan95 » 03 май 2023, 21:09

Так а что сложного тут не понимать. Я всегда заказываю цветы тут: http://la-rose.by зато будет быстро и удобнее, и не надо будет как не понятно кто бегать по магазинам и искать в этот день хорошие цветы, а так тебе привезут под дом хорошие не завявшие цветы. Так что если вам так легче можете так и сделать, а если нет то бегайте по магазинам и ищите эти цветы.
Ivan95
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение Ivan32 » 21 май 2023, 00:35

Где купить красивый букет тюльпанов?
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Ivan32
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение IvanovIvan » 21 май 2023, 01:18

GoldenFlora - это превосходный магазин цветов, предлагающий широкий ассортимент красивых и свежих цветочных композиций. Недавно я решил сделать особенный подарок своей любимой и решил заказать букеты тюльпанов https://goldenflora.com.ua/ru/c/bouquet ... tyulpaniv/ советую и вам заглянуть сюда.
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IvanovIvan
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение

Новое сообщение gam_gam » 16 июн 2023, 11:44

А в Самаре можете посоветовать хороший цветочный магазин? Только чтобы с доставкой работали.
gam_gam
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