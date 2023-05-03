Хочу маме заказать цветы на день рождение
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Хочу маме заказать цветы на день рождение
Хочу маме заказать цветы на день рождение. Но я не знаю где можно будет их купить.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение
Вот я одного не понимаю зачем заказывать цветы, если можно просто пойти в магазин и набрать много хороших и красивых цветов. Когда я своей маме покупаю цветы на день рождения, я так всегда и делаю, прихожу в магазин нужный мне и выбираю хорошие пахнущие цветы.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение
Так а что сложного тут не понимать. Я всегда заказываю цветы тут: http://la-rose.by зато будет быстро и удобнее, и не надо будет как не понятно кто бегать по магазинам и искать в этот день хорошие цветы, а так тебе привезут под дом хорошие не завявшие цветы. Так что если вам так легче можете так и сделать, а если нет то бегайте по магазинам и ищите эти цветы.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение
Где купить красивый букет тюльпанов?
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение
GoldenFlora - это превосходный магазин цветов, предлагающий широкий ассортимент красивых и свежих цветочных композиций. Недавно я решил сделать особенный подарок своей любимой и решил заказать букеты тюльпанов https://goldenflora.com.ua/ru/c/bouquet ... tyulpaniv/ советую и вам заглянуть сюда.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Хочу маме заказать цветы на день рождение
А в Самаре можете посоветовать хороший цветочный магазин? Только чтобы с доставкой работали.
- gam_gam
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 21:18
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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