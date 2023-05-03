Владлен » 03 май 2023, 16:36

Вот я одного не понимаю зачем заказывать цветы, если можно просто пойти в магазин и набрать много хороших и красивых цветов. Когда я своей маме покупаю цветы на день рождения, я так всегда и делаю, прихожу в магазин нужный мне и выбираю хорошие пахнущие цветы.