Вопрос по реконструкции ТЦ и земляным работам

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Вопрос по реконструкции ТЦ и земляным работам

Новое сообщение LVS » 18 июн 2023, 23:25

У меня есть вопрос по земляным работам, а именно по тому как и кто их должен провести перед подготовкой к реконструкции ТЦ?


LVS
Фанат
 
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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