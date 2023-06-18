Вопрос по реконструкции ТЦ и земляным работам
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Вопрос по реконструкции ТЦ и земляным работам
У меня есть вопрос по земляным работам, а именно по тому как и кто их должен провести перед подготовкой к реконструкции ТЦ?
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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