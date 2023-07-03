Насосы

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Насосы

Новое сообщение Вито » 03 июл 2023, 14:59

Народ, кто-нибудь знает где сейчас можно купить относительно качественный и недорогой насос для системы автоматического полива?


Вито
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2023, 14:55
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Re: Насосы

Новое сообщение Акун » 03 июл 2023, 15:02

Мы брали у этих ребят https://www.samostroy.ru/nasosnoe-oboru ... ogo-poliva Довольно эффективные от известного польского производителя по вменяемой цене. Доставили быстро, очень довольны!
Акун
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2023, 15:00
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