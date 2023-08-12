Волшебные адениумы для дома

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Волшебные адениумы для дома

Новое сообщение kodena » 12 авг 2023, 19:13

Друзья, сегодня у меня особенный день - я получила свои адениумы и мини адениумы тут от Adeniumhit! Упаковка действительно профессиональная, и качество растений превзошло все ожидания. Но самое интересное - это мои милые мини адениумы. Они такие маленькие, но такие яркие и живые! Большое спасибо Adeniumhit за их работу и страсть к растениям!


kodena
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Re: Волшебные адениумы для дома

Новое сообщение belkodi » 12 авг 2023, 20:42

Этот вариант выглядит многообещающим, спасибо за совет.
belkodi
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Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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