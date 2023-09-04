Dennis » 04 сен 2023, 21:57

Один из вариантов, на который стоит обратить внимание, это корм для собак Savory. Он представляет собой сбалансированный и питательный рацион для собак разных пород и размеров. Этот корм разработан с учетом потребностей собак в разных жизненных стадиях, таких как щенки, взрослые собаки и собаки пожилого возраста. Он содержит высококачественные ингредиенты, такие как мясо, овощи, фрукты и добавки для поддержания здоровья и энергии собаки.