KaroLita » 09 окт 2023, 19:57

Почему кошки убегают из дома по несколько дней?

Почему кошки убегают из дома... Случалось ли вам, чтобы домашняя кошка убегала... а потом оно появилось снова через несколько дней? Это случается с уличными кошками. Иногда поездка длится несколько часов, иногда несколько дней. Обычно беглецы возвращаются. Но почему кошки убегают из дома? Они что-то здесь упускают?

Почему кошки убегают?

Воспитателям кажется невероятным, что кошка убегает из дома, где ее любят, ласкают и хорошо кормят. Тем не менее уличные кошки исчезают относительно часто. Откуда это взялось? Cамцы чаще всего покидают дом весной, когда ищут себе партнера. Другим просто нравится исследовать, бродить, искать приключения и открывать для себя мир. Не говоря уже о том, что они территориальные животные — поэтому им приходится охранять «свою» территорию и следить, чтобы вокруг не бродили нежелательные люди. Это в их природе. По этой причине хозяин, решивший отпустить своего питомца из дома, должен учитывать риск его исчезновения. Однако стоит отметить, что все эти инстинкты связаны с их гормонами, поэтому стерилизованные кошки с гораздо меньшей вероятностью захотят бродить вокруг. Хотя это совсем не правило...

Почему кошки убегают из дома и как это предотвратить?

Стерилизация кошек позволяет минимизировать риск побегов. Животное, которое не чувствует естественного побуждения, не будет иметь такого большого желания следовать инстинктам, которые ему навязывают гормоны. Но стерилизация совершенно не решает эту проблему. Мы можем быть абсолютно уверены, что наша кошка не убежит из дома, только если мы вообще не будем выпускать кошку на улицу и все окна закроем защитной сеткой. Если мы хотим увеличить шансы найти отъявленного бродягу, стоит приобрести хороший ошейник с GPS-локатором или хотя бы с адресной биркой.