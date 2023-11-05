У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм

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У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм

Новое сообщение JamesReus » 05 ноя 2023, 16:15

У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм. Где можно приобрести премиум класса комбикорм для индейки, чтобы она росла крепкой и здоровой?


JamesReus
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Re: У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм

Новое сообщение Osvald » 05 ноя 2023, 18:14

Бедняжка индейка, не волнуйся, с этим кормом она точно выживет. Глянь в местных зоомагазинах, там должны быть опции премиум класса. Но индейка всё равно попрет в салат.
Osvald
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