У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм
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У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм
У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм. Где можно приобрести премиум класса комбикорм для индейки, чтобы она росла крепкой и здоровой?
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: У меня есть индейка, и я хочу дать ей лучший комбикорм
Бедняжка индейка, не волнуйся, с этим кормом она точно выживет. Глянь в местных зоомагазинах, там должны быть опции премиум класса. Но индейка всё равно попрет в салат.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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