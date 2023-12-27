У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси
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У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси
У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси. Хочу, чтобы травосмеси были качественные и питательные, чтобы мой скот был здоров и хорошо набирал вес.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси
Эй, фермер, разве ты не знаешь, что кормовые травосмеси продают в зоомагазинах? Не тяни время на форуме, а иди и купи уже.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси
Мои пушистые друзья в саду требовали внимания. В магазине rostokgroup который находится по адресу Москва, ул. Складочная, д. 1, корп. 18, оф. 20-2 я нашел разнообразные кормовые травосмеси. Взял несколько видов, чтобы разнообразить рацион. И, о чудо, мои питомцы в восторге! Животные — счастливые, я — еще счастливее!
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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