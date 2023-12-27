У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси

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У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси

Новое сообщение Dima » 27 дек 2023, 06:46

У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси. Хочу, чтобы травосмеси были качественные и питательные, чтобы мой скот был здоров и хорошо набирал вес.


Dima
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Re: У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси

Новое сообщение Kaslan » 27 дек 2023, 20:55

Эй, фермер, разве ты не знаешь, что кормовые травосмеси продают в зоомагазинах? Не тяни время на форуме, а иди и купи уже.
Kaslan
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Re: У меня есть свой скот, и мне нужны кормовые травосмеси

Новое сообщение Axilless » 28 дек 2023, 10:27

Мои пушистые друзья в саду требовали внимания. В магазине rostokgroup который находится по адресу Москва, ул. Складочная, д. 1, корп. 18, оф. 20-2 я нашел разнообразные кормовые травосмеси. Взял несколько видов, чтобы разнообразить рацион. И, о чудо, мои питомцы в восторге! Животные — счастливые, я — еще счастливее!
Axilless
Писатель
 
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