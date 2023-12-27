Axilless » 28 дек 2023, 10:27

Мои пушистые друзья в саду требовали внимания. В магазине rostokgroup который находится по адресу Москва, ул. Складочная, д. 1, корп. 18, оф. 20-2 я нашел разнообразные кормовые травосмеси. Взял несколько видов, чтобы разнообразить рацион. И, о чудо, мои питомцы в восторге! Животные — счастливые, я — еще счастливее!