Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?

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Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 12 янв 2024, 23:21

Привет, форумчане! Ищу место в Екатеринбурге, где можно купить красивые букеты с гортензиями. Кто-то подскажет хороший цветочный магазин или сервис доставки? Интересует сочетание качества и приемлемой цены. Буду благодарен за советы!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?

Новое сообщение IntoSpace » 12 янв 2024, 23:26

Привет, CvetkovVille купить букет гортензий можешь тут! Заказывал у них букет с гортензиями несколько дней назад, и впечатления только положительные. Цветы свежие, аранжировка оригинальная, и доставили вовремя. Очень удобно выбирать и заказывать на их сайте. Цены тоже приятно удивили - не дорого, а качество на высоте. Могу порекомендовать!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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