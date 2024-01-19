samoeglavnoe** » 19 янв 2024, 09:26

У нас в лаборатории возникла проблема с эффективностью работы. Что-то пошло не так, и результаты исследований стали выходить не такими точными, как раньше. Может быть, у кого-то была подобная ситуация? Какие меры можно предпринять для повышения точности и эффективности лабораторных исследований?