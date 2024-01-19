Лучший способ повысить эффективность лаборатории?

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Лучший способ повысить эффективность лаборатории?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 янв 2024, 09:26

У нас в лаборатории возникла проблема с эффективностью работы. Что-то пошло не так, и результаты исследований стали выходить не такими точными, как раньше. Может быть, у кого-то была подобная ситуация? Какие меры можно предпринять для повышения точности и эффективности лабораторных исследований?


samoeglavnoe**
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Re: Лучший способ повысить эффективность лаборатории?

Новое сообщение IntoSpace » 19 янв 2024, 09:33

Разбираюсь с такой же проблемой не так давно, и могу порекомендовать оборудование для вивариев от компании "ПрофЛаб". Их продукция действительно на высшем уровне. Я использовал их лабораторные анализаторы, и результаты стали намного точнее. Особенно порадовала их серия микроскопов — просто открывают новые горизонты в исследованиях. Стабильность работы и качество аппаратов просто впечатляют. Попробуй посмотреть их каталог, возможно, найдешь то, что поможет вам повысить точность и эффективность работы лаборатории.
IntoSpace
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