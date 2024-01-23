samoeglavnoe** » 23 янв 2024, 20:40

Живу в зоне с переменчивым климатом, где лето жаркое, а зима холодная. Какие семена газонных трав лучше всего подходят для таких условий? Есть ли какие-то конкретные советы по уходу, чтобы газон всегда выглядел зеленым и здоровым?