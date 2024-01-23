Лучший газон для вашего сада: опыт и советы

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Лучший газон для вашего сада: опыт и советы

Новое сообщение samoeglavnoe** » 23 янв 2024, 20:40

Живу в зоне с переменчивым климатом, где лето жаркое, а зима холодная. Какие семена газонных трав лучше всего подходят для таких условий? Есть ли какие-то конкретные советы по уходу, чтобы газон всегда выглядел зеленым и здоровым?


samoeglavnoe**
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Re: Лучший газон для вашего сада: опыт и советы

Новое сообщение IntoSpace » 23 янв 2024, 20:43

Имею отличный опыт с использованием семян газонных трав от topgreen.kz в подобных климатических условиях...вот cемена газонных трав есть здесь. Их продукция адаптирована под переменчивые температуры, что делает газон красивым и стойким. Я рекомендую использовать их семена для создания идеального газона. Особенно порадовала широкая линейка семян, позволяющая подобрать идеальный вариант под свои потребности.
IntoSpace
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