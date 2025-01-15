serega2510 » 15 янв 2025, 17:37

Здравствуйте, если у вас опыт есть, поделитесь им со мной пожалуйста. Не в курсе, какие требования предъявляются к поставщикам при работе с факторинговой компанией? Факторинговая компания какая надежная есть, с кем мы сможем начать работать?