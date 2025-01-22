Информационное письмо от МЧС России лицензиатам в 2025 году
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Информационное письмо от МЧС России лицензиатам в 2025 году
Здравствуйте, кто мне сможет точно ответить. Какие документы необходимы для подачи заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям? Если знаете, поделитесь со мной советом. Благодарю всех заранее.
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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