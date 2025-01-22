serega2510 » 22 янв 2025, 03:42

Здравствуйте, кто мне сможет точно ответить. Какие документы необходимы для подачи заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям? Если знаете, поделитесь со мной советом. Благодарю всех заранее.