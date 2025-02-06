Центр по вопросам миграции
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Центр по вопросам миграции
Недавно приехал в Россию и хочу получить документы о том, что я честно тут проживаю. Не помню, как они называются, но вы меня думаю поняли. Какова процедура регистрации иностранца в Москве через миграционный центр? Кто помогает все оформить грамотно?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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