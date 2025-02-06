serega2510 » 06 фев 2025, 09:59

Недавно приехал в Россию и хочу получить документы о том, что я честно тут проживаю. Не помню, как они называются, но вы меня думаю поняли. Какова процедура регистрации иностранца в Москве через миграционный центр? Кто помогает все оформить грамотно?