serega2510 » 17 фев 2025, 11:00

У кого есть опыт большой, можете мне рассказать. Как осуществляется регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС № 17? И еще интересует, где можно купить недорого юр адрес 17 ифнс? Искренне рад буду, если подскажите. Заранее большое спасибо.