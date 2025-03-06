Хочу продать квартиру, но без нервов и заниженной цены
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Хочу продать квартиру, но без нервов и заниженной цены
Хочу продать квартиру, но без нервов и заниженной цены. Кто из частных риелторов реально помогает и не просто берёт комиссию?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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