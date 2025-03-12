Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?
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Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?
Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию? Ситуация тяжёлая, нужно срочно решить, но не знаю, с чего начать и куда идти.
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?
Тяжёлая тема, но когда пришлось столкнуться — понял, что лучше заранее узнать, как всё проходит. Организация играет большую роль, чтобы без лишней суеты.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?
К сожалению, столкнулись с тяжёлой ситуацией — ушёл из жизни близкий человек. Нужно было организовать кремацию, но не знали, куда обращаться. Нам посоветовали https://krematoriy-novorossiysk.ru. Всё прошло очень достойно, с уважением. Помогли с документами, всё объяснили. Огромная благодарность!
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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