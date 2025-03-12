Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?

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Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?

Новое сообщение Калугин » 12 мар 2025, 16:35

Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию? Ситуация тяжёлая, нужно срочно решить, но не знаю, с чего начать и куда идти.


Калугин
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Re: Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?

Новое сообщение Dima » 13 мар 2025, 00:34

Тяжёлая тема, но когда пришлось столкнуться — понял, что лучше заранее узнать, как всё проходит. Организация играет большую роль, чтобы без лишней суеты.
Dima
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Re: Подскажите, кто сталкивался — как записаться на кремацию?

Новое сообщение looksj » 13 мар 2025, 02:00

К сожалению, столкнулись с тяжёлой ситуацией — ушёл из жизни близкий человек. Нужно было организовать кремацию, но не знали, куда обращаться. Нам посоветовали https://krematoriy-novorossiysk.ru. Всё прошло очень достойно, с уважением. Помогли с документами, всё объяснили. Огромная благодарность!
looksj
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