dmitrijaverin085 » 20 мар 2025, 20:07

Ребята, вы мне не подскажите. В каких случаях налоговая может признать аренду юридического адреса фиктивной и какие последствия это влечет для бизнеса? Чтобы таких проблем не было, ищу реально хороший юрадрес. Аренда юридического адреса в цао какая есть и кто мне ее предожит?