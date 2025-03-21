Договоры в сфере оборота товарных знаков

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Договоры в сфере оборота товарных знаков

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 21 мар 2025, 03:51

Расскажите, желательно простыми словами. Каковы основные принципы и цели договоров в сфере оборота товарных знаков? Разработкой проекта договора кто занимается, какой юрист мне поможет?


dmitrijaverin085
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