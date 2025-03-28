Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.
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Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.
Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда. Какие есть способы урегулировать вопрос, чтобы условия были реально выполнимыми?
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.
Тут всё зависит от настроения банка. Иногда идут на реструктуризацию, иногда просто душат штрафами. Главное – не прятаться, а сразу выходить на переговоры.
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.
Мой друг столкнулся с проблемой задолженности и не знал, как наладить контакт с кредитором. Я посоветовал ему обратиться к профессионалам из https://www.auxilium-msk.ru/. Они помогли ему грамотно выстроить стратегию переговоров и договориться о рассрочке. Это избавило его от стресса и позволило выйти из ситуации с минимальными потерями. Настоятельно рекомендую всем, кто оказался в подобной ситуации.
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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