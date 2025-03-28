Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

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Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

Новое сообщение Harlitood » 28 мар 2025, 13:45

Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда. Какие есть способы урегулировать вопрос, чтобы условия были реально выполнимыми?


Harlitood
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Re: Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

Новое сообщение Kraisler » 29 мар 2025, 06:53

Тут всё зависит от настроения банка. Иногда идут на реструктуризацию, иногда просто душат штрафами. Главное – не прятаться, а сразу выходить на переговоры.
Kraisler
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Re: Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

Новое сообщение Kanniga » 29 мар 2025, 08:29

Мой друг столкнулся с проблемой задолженности и не знал, как наладить контакт с кредитором. Я посоветовал ему обратиться к профессионалам из https://www.auxilium-msk.ru/. Они помогли ему грамотно выстроить стратегию переговоров и договориться о рассрочке. Это избавило его от стресса и позволило выйти из ситуации с минимальными потерями. Настоятельно рекомендую всем, кто оказался в подобной ситуации.
Kanniga
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