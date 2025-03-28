Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?
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Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?
Бизнес растёт, а с документами и договорами стало сложнее. Какие юристы помогают разбираться с этими вопросами без лишней бюрократии?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?
Пока сам не вляпался в проблему, думал, что юристы – это лишнее. В итоге теперь работаю только через них, дешевле выходит, чем потом разгребать косяки.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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