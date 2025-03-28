Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?

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Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?

Новое сообщение Kumar » 28 мар 2025, 15:01

Бизнес растёт, а с документами и договорами стало сложнее. Какие юристы помогают разбираться с этими вопросами без лишней бюрократии?


Kumar
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Re: Какие юристы помогают разбираться с бизнесом?

Новое сообщение Paris » 28 мар 2025, 15:59

Пока сам не вляпался в проблему, думал, что юристы – это лишнее. В итоге теперь работаю только через них, дешевле выходит, чем потом разгребать косяки.
Paris
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