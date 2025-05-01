подскажите толкового юриста на востоке Москвы
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подскажите толкового юриста на востоке Москвы
подскажите толкового юриста на востоке Москвы — без пустой болтовни? Возникли проблемы с жильём, нужен человек, который не будет разводить на деньги, а реально решит.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: подскажите толкового юриста на востоке Москвы
Восток — дело тонкое, а юристы там порой ещё тоньше. Выбирай тех, кто не болтает, а дело знает. А то договор составят — потом сам себя не узнаешь.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: подскажите толкового юриста на востоке Москвы
Понадобилась помощь по недвижимости — с документами был полный бардак, а время поджимало. Обратился в юридическую фирму на https://xn--80adbk8bdein.xn--p1acf. Специалисты чёткие, не размазывают воду по бумажкам, разобрались быстро, всё оформили как надо, с сопровождением до конца. Очень рад, что не стал сам лезть, только бы хуже сделал. Там реально работают спецы, которые за клиента вписываются по полной.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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