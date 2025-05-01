подскажите толкового юриста на востоке Москвы

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подскажите толкового юриста на востоке Москвы

Новое сообщение Harlitood » 01 май 2025, 21:28

подскажите толкового юриста на востоке Москвы — без пустой болтовни? Возникли проблемы с жильём, нужен человек, который не будет разводить на деньги, а реально решит.


Harlitood
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Re: подскажите толкового юриста на востоке Москвы

Новое сообщение Dima » 01 май 2025, 22:47

Восток — дело тонкое, а юристы там порой ещё тоньше. Выбирай тех, кто не болтает, а дело знает. А то договор составят — потом сам себя не узнаешь.
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Re: подскажите толкового юриста на востоке Москвы

Новое сообщение Karoline » 02 май 2025, 01:01

Понадобилась помощь по недвижимости — с документами был полный бардак, а время поджимало. Обратился в юридическую фирму на https://xn--80adbk8bdein.xn--p1acf. Специалисты чёткие, не размазывают воду по бумажкам, разобрались быстро, всё оформили как надо, с сопровождением до конца. Очень рад, что не стал сам лезть, только бы хуже сделал. Там реально работают спецы, которые за клиента вписываются по полной.
Karoline
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