Юрист в Ставрополе может подготовить договор купли-продажи с пропиской в другом регионе?

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Юрист в Ставрополе может подготовить договор купли-продажи с пропиской в другом регионе?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 07 май 2025, 11:16

Юрист в Ставрополе может подготовить договор купли-продажи с пропиской в другом регионе?

Хотим купить землю, но я сам не местный, нужно, чтобы всё было по уму.



ВиллиВОнка
Фанат
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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