В Ставрополе есть адвокаты, которые специализируются только на семейных делах

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В Ставрополе есть адвокаты, которые специализируются только на семейных делах

Новое сообщение Harlitood » 15 май 2025, 00:10

В Ставрополе есть адвокаты, которые специализируются только на семейных делах, типа раздела имущества? Не хочется распыляться на юристов общего профиля.


Harlitood
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Сообщения: 132
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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