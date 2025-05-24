Кто знает толкового юриста по лизингу?

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Кто знает толкового юриста по лизингу?

Новое сообщение Калугин » 24 май 2025, 21:35

Кто знает толкового юриста по лизингу, особенно если речь идёт о досрочном расторжении договора?

Попал в мутную историю с техникой — нужна консультация, чтобы не наломать дров.



Калугин
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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