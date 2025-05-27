Нужна консультация военного юриста
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Нужна консультация военного юриста
У меня возникли сложности с покупкой квартиры в Питере по военной ипотеке. Срочно нужна консультация профессионального военного юриста. Кого вы можете порекомендовать?
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журка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Re: Нужна консультация военного юриста
Какие сложности у вас возникли, случайно не связанные с ограничением в месте покупки жилья, как у моего родственника? В последвии он выяснил, что жилье можно купить в любом городе России.
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лакаса
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Нужна консультация военного юриста
Известно, что по закону военным сертификатом и ипотекой могут воспользоваться те, кто служит по контракту, военные на пенсии, а также родственники погибшего военнослужащего, который имел права на льготы. За консультацией рекомендую обратиться к военному адвокату https://ak-pelevin.ru/services/voennyy-advokat
Последний раз редактировалось бинка 27 май 2025, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
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бинка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Re: Нужна консультация военного юриста
У меня сосед военный, ему отказали в получении военной ипотеки, ссылаясь на то, что он участвует в программе на получение ипотеки меньше трех лет. Я не знаю насколько это правомерно. Обратитесь в компанию ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ.
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тулина
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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