тулина » 27 май 2025, 11:09

У меня сосед военный, ему отказали в получении военной ипотеки, ссылаясь на то, что он участвует в программе на получение ипотеки меньше трех лет. Я не знаю насколько это правомерно. Обратитесь в компанию ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ.