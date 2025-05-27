Нужна консультация военного юриста

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Нужна консультация военного юриста

Новое сообщение журка » 27 май 2025, 10:48

У меня возникли сложности с покупкой квартиры в Питере по военной ипотеке. Срочно нужна консультация профессионального военного юриста. Кого вы можете порекомендовать?


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Re: Нужна консультация военного юриста

Новое сообщение лакаса » 27 май 2025, 10:54

Какие сложности у вас возникли, случайно не связанные с ограничением в месте покупки жилья, как у моего родственника? В последвии он выяснил, что жилье можно купить в любом городе России.
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Re: Нужна консультация военного юриста

Новое сообщение бинка » 27 май 2025, 11:01

Известно, что по закону военным сертификатом и ипотекой могут воспользоваться те, кто служит по контракту, военные на пенсии, а также родственники погибшего военнослужащего, который имел права на льготы. За консультацией рекомендую обратиться к военному адвокату https://ak-pelevin.ru/services/voennyy-advokat
Последний раз редактировалось бинка 27 май 2025, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Нужна консультация военного юриста

Новое сообщение тулина » 27 май 2025, 11:09

У меня сосед военный, ему отказали в получении военной ипотеки, ссылаясь на то, что он участвует в программе на получение ипотеки меньше трех лет. Я не знаю насколько это правомерно. Обратитесь в компанию ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ.
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