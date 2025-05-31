где в Москве можно сделать перевод документов
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где в Москве можно сделать перевод документов
Здравствуйте! Подскажите, где в Москве можно быстро и без лишней волокиты сделать перевод паспорта с нотариальным заверением? Нужно для визы, времени совсем впритык.
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Boltin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Re: где в Москве можно сделать перевод документов
Добрый день. Я в похожей ситуации был пару месяцев назад, нужно было для подачи в консульство. Обращался в небольшое бюро у метро Таганская, сделали за день, правда, не самое дешевое вышло.
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MaxximDD
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Re: где в Москве можно сделать перевод документов
Если нужен официальный перевод паспорта с нотариальным заверением, можете посмотреть здесь https://masterperevoda.ru/articles/pere ... -pasporta/ Там как раз описан порядок, сколько это занимает времени, и можно сразу заказать услугу. Удобно, что они находятся в Москве и работают с разными форматами документов.
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Mikky
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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