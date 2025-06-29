Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 29 июн 2025, 13:05

Мне нужна рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу в Новосибирске, хочу поинтересоваться. Куда обращаться можно? Какие документы и материалы необходимо предоставить для выполнения рецензии на судебно-психиатрическую экспертизу? Есть ли какие-то особые требования к представлению материалов?


dmitrijaverin085
Фанат
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
Вернуться к началу

Re: Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

Новое сообщение serega2510 » 29 июн 2025, 18:30

Нашей семье пришлось столкнуться с непростым испытанием, связанным с тяжелым разводом и спором о воспитании ребенка. Бывшая жена пыталась доказать мою неспособность заботиться о ребенке, ссылаясь на нестабильное психическое здоровье. В этот сложный период мы искали надежную защиту и обратились к судебному эксперту Нарову Михаилу Юрьевичу. Сразу почувствовали заботливое отношение и желание поддержать клиента в сложных жизненных ситуациях. Доктор прошел весь путь вместе с нами: осмотрел меня, задокументировал результаты обследований, проконсультировался с коллегами, составил объективное заключение. Процесс занял немало времени, однако каждая деталь была учтена и обработана профессионалом. Важно отметить, что при составлении отчета Михаил Юрьевич использовал понятный и доступный юридический язык, легко читаемый судом. Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу помогла исключить необоснованные подозрения и добиться благоприятного исхода в деле. Сегодня ребенок растет здоровым и счастливым рядом со мной, и я бесконечно благодарен человеку, чьи знания и умения смогли изменить жизнь моей семьи к лучшему.

Изображение

serega2510
Знаток
 
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу

Re: Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

Новое сообщение gohkadd » 06 июл 2025, 16:05

Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
gohkadd
Знаток
 
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Юридические услуги

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group