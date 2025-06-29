Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу
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Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу
Мне нужна рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу в Новосибирске, хочу поинтересоваться. Куда обращаться можно? Какие документы и материалы необходимо предоставить для выполнения рецензии на судебно-психиатрическую экспертизу? Есть ли какие-то особые требования к представлению материалов?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу
Нашей семье пришлось столкнуться с непростым испытанием, связанным с тяжелым разводом и спором о воспитании ребенка. Бывшая жена пыталась доказать мою неспособность заботиться о ребенке, ссылаясь на нестабильное психическое здоровье. В этот сложный период мы искали надежную защиту и обратились к судебному эксперту Нарову Михаилу Юрьевичу. Сразу почувствовали заботливое отношение и желание поддержать клиента в сложных жизненных ситуациях. Доктор прошел весь путь вместе с нами: осмотрел меня, задокументировал результаты обследований, проконсультировался с коллегами, составил объективное заключение. Процесс занял немало времени, однако каждая деталь была учтена и обработана профессионалом. Важно отметить, что при составлении отчета Михаил Юрьевич использовал понятный и доступный юридический язык, легко читаемый судом. Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу помогла исключить необоснованные подозрения и добиться благоприятного исхода в деле. Сегодня ребенок растет здоровым и счастливым рядом со мной, и я бесконечно благодарен человеку, чьи знания и умения смогли изменить жизнь моей семьи к лучшему.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Re: Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу
Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
- gohkadd
- Знаток
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- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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