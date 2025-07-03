Миграционный аудит — зачем он нужен и кто делал
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Миграционный аудит — зачем он нужен и кто делал
Начали проверку по сотрудникам, говорят нужен миграционный аудит. Кто сталкивался — это просто формальность или серьёзная тема?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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