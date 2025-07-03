Миграционный аудит — зачем он нужен и кто делал

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Миграционный аудит — зачем он нужен и кто делал

Новое сообщение Axilless » 03 июл 2025, 22:23

Начали проверку по сотрудникам, говорят нужен миграционный аудит. Кто сталкивался — это просто формальность или серьёзная тема?


Axilless
Фанат
 
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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