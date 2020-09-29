Рассмотрение иска на алименты в мировом суде

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Рассмотрение иска на алименты в мировом суде

Новое сообщение JardY » 29 сен 2020, 18:54

Муж не платит более 5 лет алименты.

Недавно в нашей семье были проблемы с родителями...которые мне помогали, и возник вопрос о том чтоб через мировой суд иск на алименты подать. Как долго вообще рассматриваются такие иски?



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Re: Рассмотрение иска на алименты в мировом суде

Новое сообщение Анастасия33 » 29 сен 2020, 20:39

Не совсем понятно: вы подали или только собираетесь подавать заявление?

Собственно для грамотного составления заявления вам лучше всего обратится к хорошему юристу, который и консультацию проведет и при этом еще и поможет составить иск.

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Re: Рассмотрение иска на алименты в мировом суде

Новое сообщение Сабрина » 30 сен 2020, 16:04

Я так понимаю что вы пока планируйте обратится с иском...и в подобной ситуации в любом случае вам нужно обратится к хорошему юристу по профилю вашей ситуации.

Именно по этому советую найти какой бракоразводный адвокат предлагает в подобном сегменте услуги. При всем этом как раз доверится стоит лучшему собой предложению, главное это качественное составление иска и грамотная подача...

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Re: Рассмотрение иска на алименты в мировом суде

Новое сообщение docent2019 » 10 янв 2022, 21:18

Здравствуйте, найти грамотного юриста, который поможет вам решить любую проблему может быть сложно, так как большинство контор специализируется на определенной сфере юриспруденции. А вот адвокатское бюро "АВГУСТИНОВА" предоставляет широкий спектр услуг и располагает только практикующими юристами с многолетним стажем. Специалисты этой компании найдут выход из любой ситуации и помогут решить вопросы разной сложности. Максимально выгодные условия и первая консультация бесплатно. На сайте вы сможете найти всю необходимую информацию, а так же задать вопрос адвокату в Киеве и получить на него ответ от экспертов практически сразу.
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