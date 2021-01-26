Бракоразводный процесс
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Бракоразводный процесс
- Cocacolca
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 22:46
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Re: Бракоразводный процесс
обоюдно решили развестись. Вот только потом начались огромные трудности, потому что она хотела отобрать у меня мой бизнес и жильё. Поэтому мне пришлось обратиться юридическую компанию АРТЕН по поводу расторжения брака https://keeplaw.com.ua/services/rastorzhenie-braka-kiev.html С их советам мне всё же удалось решить эту проблему. У них на сайте вы сможете найти контактные номера.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Бракоразводный процесс
- верарудецкая
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:27
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Re: Бракоразводный процесс
верарудецкая писал(а):Как поделить имущество, есть ли какие-то нюансы в делах подобного рода?
Бывают жизненные ситуации, когда при разводе приходится делить раздел имущества https://prorazdel.ru/razdel-obschego-imuschestva-suprugov.html/ На данном сайте есть удобный навигатор, можно задать конкретный, интересующий вопрос, и получить оперативный ответ.
- олег бенин
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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