IvanovIvan » 26 янв 2021, 19:29

Не так давно был у меня неприятный опыт в плане развода. Прожили несколько лет и отношения зашли в тупик и вроде бы как

обоюдно решили развестись. Вот только потом начались огромные трудности, потому что она хотела отобрать у меня мой бизнес и жильё. Поэтому мне пришлось обратиться юридическую компанию АРТЕН по поводу расторжения брака https://keeplaw.com.ua/services/rastorzhenie-braka-kiev.html С их советам мне всё же удалось решить эту проблему. У них на сайте вы сможете найти контактные номера.