олег бенин » 31 окт 2021, 16:30

верарудецкая писал(а): Как делится общее имущества супругов при разводе, я имею ввиду всегда ли пополам или есть нюансы???

Это вам хороший адвокат по семейным вопросам необходим https://advokat-bondarchuk.ru/advokat-po-semeynym-delam, как минимум консультация. Прежде чем доводить дело до суда, нужно понимать перспективу дела, а лучше решить в до судебном порядке.