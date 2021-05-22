Юридические услуги

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Юридические услуги

Новое сообщение СТЕПАНН » 22 май 2021, 15:05

Посоветуйте проверенную и честную компанию где можно получить качественные юридические услуги.


СТЕПАНН
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2021, 15:02
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Re: Юридические услуги

Новое сообщение Петр » 23 май 2021, 13:40

Я бы вам посоветовал такого рода компанию искать через интернет поисковики яндекса или гугла.
Петр
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 май 2021, 13:39
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Re: Юридические услуги

Новое сообщение ОЛЕГГ » 23 май 2021, 22:26

Мы тоже очень долго искали проверенную и честную компанию где можно получить качественные юридические услуги по доступным ценам и нам знакомые посоветовали обратить внимание на https://www.pravo-ved.ru туда и обратились за помощью.
ОЛЕГГ
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 май 2021, 22:23
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Re: Юридические услуги

Новое сообщение AlimovaVera » 29 май 2021, 23:01

Кстати, попутно отличный совет, которые может быть весьма актуальным - как привлечь клиентов в юридическую компанию, советую почитать. Так разбор реального кейса, а сам подход подразумевает применение маркетинга с использованием технологий анализа больших данных. Почитайте.
AlimovaVera
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Re: Юридические услуги

Новое сообщение верарудецкая » 31 окт 2021, 15:34

Как делится общее имущества супругов при разводе, я имею ввиду всегда ли пополам или есть нюансы???
верарудецкая
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:27
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Re: Юридические услуги

Новое сообщение олег бенин » 31 окт 2021, 16:30

верарудецкая писал(а):Как делится общее имущества супругов при разводе, я имею ввиду всегда ли пополам или есть нюансы???

Это вам хороший адвокат по семейным вопросам необходим https://advokat-bondarchuk.ru/advokat-po-semeynym-delam, как минимум консультация. Прежде чем доводить дело до суда, нужно понимать перспективу дела, а лучше решить в до судебном порядке.

олег бенин
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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