Юридические услуги
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Юридические услуги
Посоветуйте проверенную и честную компанию где можно получить качественные юридические услуги.
- СТЕПАНН
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 май 2021, 15:02
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Re: Юридические услуги
Я бы вам посоветовал такого рода компанию искать через интернет поисковики яндекса или гугла.
- Петр
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 май 2021, 13:39
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Re: Юридические услуги
Мы тоже очень долго искали проверенную и честную компанию где можно получить качественные юридические услуги по доступным ценам и нам знакомые посоветовали обратить внимание на https://www.pravo-ved.ru туда и обратились за помощью.
- ОЛЕГГ
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 май 2021, 22:23
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Re: Юридические услуги
Кстати, попутно отличный совет, которые может быть весьма актуальным - как привлечь клиентов в юридическую компанию, советую почитать. Так разбор реального кейса, а сам подход подразумевает применение маркетинга с использованием технологий анализа больших данных. Почитайте.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Re: Юридические услуги
Как делится общее имущества супругов при разводе, я имею ввиду всегда ли пополам или есть нюансы???
- верарудецкая
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:27
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Re: Юридические услуги
верарудецкая писал(а):Как делится общее имущества супругов при разводе, я имею ввиду всегда ли пополам или есть нюансы???
Это вам хороший адвокат по семейным вопросам необходим https://advokat-bondarchuk.ru/advokat-po-semeynym-delam, как минимум консультация. Прежде чем доводить дело до суда, нужно понимать перспективу дела, а лучше решить в до судебном порядке.
- олег бенин
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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